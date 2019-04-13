CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗнаменитий британський стендап-комік Ян Когніто несподівано помер від серцевого нападу прямо під час виступу, пожартувавши перед тим про інсульт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт
Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер
Фото: з вільних джерел
"Відомий британський стендап-комік Ян Когніто у суботу помер на сцені під час свого виступу. У артиста стався серцевий напад після того, як він пожартував про інсульт", - повідомляє BBC.
Як розповідають очевидці, в ході свого виступу Ян Когніто сидів на стільці і відкинувся на п'ять хвилин. Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер.
Яну Когніто було 60 років.
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