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Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт

Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер
Знаменитий британський стендап-комік Ян Когніто несподівано помер від серцевого нападу прямо під час виступу, пожартувавши перед тим про інсульт.
Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт Фото: з вільних джерел

"Відомий британський стендап-комік Ян Когніто у суботу помер на сцені під час свого виступу. У артиста стався серцевий напад після того, як він пожартував про інсульт", -  повідомляє BBC.

Як розповідають очевидці, в ході свого виступу Ян Когніто сидів на стільці і відкинувся на п'ять хвилин. Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер.

Яну Когніто було 60 років.

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13 04 2019 19:55
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