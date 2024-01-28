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Британський корабель відбив третю атаку хуситів у Червоному морі

28 січня 2024, 18:49
Британський корабель відбив третю атаку хуситів у Червоному морі
Фото: PA
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що країна "залишається незворушною" після вчорашнього "незаконного" нападу на британський військовий корабель.

Міноборони Британії повідомило про успішне відбиття дронової атаки бойовиків-хуситів у Червоному морі напередодні.

Про це повідомляє Sky News.

HMS Diamond застосував ракетний комплекс Sea Viper, щоб збити безпілотник, який "незаконно націлився" на нього, при цьому ніхто не постраждав.

"Ці неприпустимі і незаконні атаки є абсолютно неприйнятними, і наш обов'язок – захищати свободу судноплавства в Червоному морі", – заявили в Міноборони.

"Ми хочемо подякувати хороброму екіпажу HMS Diamond за їхню службу на захист британських і міжнародних інтересів" – додали у відомстві.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що країна "залишається незворушною" після вчорашнього "незаконного" нападу на британський військовий корабель.

Вчорашня атака безпілотника – не перша, яку британський військовий корабель відбив з моменту прибуття в Червоне море минулого місяця.

Есмінець типу 45 був розгорнутий Великою Британією для захисту судноплавства в регіоні, а також комерційних суден.

Він успішно відбив атаку безпілотника 15 грудня, що стало першим випадком, коли Королівський військово-морський флот вистрілив у повітряну ціль з часів війни в Перській затоці 1991 року.

9 січня есмінець Diamond разом з американськими військами брав участь у важливих діях з відбиття масованої повітряної атаки, розпочатої бойовиками-хуситами з Ємену.

Вони збили 18 безпілотників односторонньої атаки, які мали вибухнути при зіткненні, а також дві протикорабельні крилаті ракети і одну протикорабельну балістичну ракету.

Британіявійна в Україніросія окупантихусити

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