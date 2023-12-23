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ПОЛІТИКА

Британський міністр попросив мера Лондона віддати використані машини Україні

23 грудня 2023, 13:24
Британський міністр попросив мера Лондона віддати використані машини Україні
Майкл Гоув вважає, що мерія могла б надати Україні транспортні засоби, які інакше були б списані.

Міністр житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув звернувся до мера Лондона із проханням передати машини, які підуть на металобрухт, Україні.

Про це повідомляється на сайті парламенту Великобританії.

Майкл Гоув вважає, що мерія могла б надати Україні транспортні засоби, які інакше були б списані.

"Я був вкрай розчарований і здивований, дізнавшись, що адміністрація Великого Лондона не пропонувала підтримати Україну шляхом надання транспортних засобів, які інакше були б утилізовані відповідно до схеми утилізації ULEZ", - зазначив міністр.

Гоув нагадав, що схема утилізації ULEZ була розроблена з метою покращення якості повітря у Лондоні.

"Наскільки я розумію, схема утилізації ULEZ була розроблена на основі екологічних вимог. Вигода від покращення якості повітря в результаті видалення з доріг Лондона автомобілів, що не відповідають вимогам. І я впевнений, ви погодитеся, що прибрати ці транспортні засоби з доріг Лондона (а отже , і досягти тих самих екологічних переваг), підтримуючи зусилля України, - краще, ніж просто утилізувати їх", - написав міністр

Наприкінці листа Гоув висловив сподівання, що автомобілі все ж таки передадуть Україні.

"У більш загальному плані ми готові розглянути всі можливі варіанти, щоб гарантувати, що ми зможемо підтримати українців зі списаними автомобілями Лондона. Я впевнений, що ви, як і я, хочете зробити все, що у ваших силах, щоб допомогти нашим друзям у Україні", – написав міністр.

Великобританія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення росії. Українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші озброєння.

Також Британія щорічно виділяє Україні військову допомогу у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів з того часу, як росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, і очікується, що вона зрівняється з цією сумою у 2024 році .

війнадопомогаБританія

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