Британський нафтовий завод і далі співпрацює з російським "Лукойлом" – The Guardian

Крім того, власник нафтопереробного заводу в Британії надав кредитну лінію нафтовій компанії, що частково належить росіянину, який перебуває під санкціями

Про це пише британська газета The Guardiаn.

Один з найбільших нафтопереробних заводів Британії Essar Oil припинив весь імпорт російського пального у 2022 році, після вторгнення в Україну.

Проте нещодавно подана звітність компанії демонструє, що фірма надала кредитну лінію Litasco, нафтоторговельному підрозділу російського "Лукойлу".

Сама ж Litasco не підпадає під санкції, тобто угода, яка фактично є кредитною лінією, дозволяє Essar купувати пальне і платити пізніше.

Essar Oil це частина Essar group, яка належить індійським мільярдерам братам Руїа, має угоду з Litasco про "розширену платіжну лінію" на сиру нафту на суму 500 млн доларів. Дворічна угода завершилася в травні 2023 року і була продовжена до червня 2024 року.

Litasco повністю належить "Лукойлу". ЇЇ засновник і акціонер Вагіт Алекперов потрапив під санкції Британії в квітні минулого року.

Сам "Лукойл" перебуває під санкціями у США, але не в Британії та ЄС, тоді як Litasco не перебуває під санкціями в жодній з країн.

Алекперов пішов у відставку з посади директора "Лукойлу" незабаром після того, як потрапив під санкції, але залишається акціонером компанії з часткою 8,5%.

Суд Британії в листопаді минулого року постановив, що в рамках суперечки між Litasco і сенегальською нафтовою компанією Le Mond Oil & Gas Africa, ні Litasco, ні "Лукойл" не можуть вважатися такими, що перебувають під контролем осіб, на яких накладено санкції.

Під час справи сенегальська компанія стверджувала, що Litasco потрібно розглядати як таку, що підпадає під санкції, адже вона перебуває під контролем Алекперова чи путіна.

Суддя відхилив цей аргумент і зазначив, що путін не мав жодного впливу на компанію Litasco, і додав, що співробітництво з Litasco не принесе користь путіну.

В Essar Oil заявили, що компанія припинила імпорт російського пального за багато місяців до встановленого урядом терміну і збільшила власне виробництво, а також не імпортує жодного пального російського походження, адже працює "відповідно до санкційного законодавства".