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ПОЛІТИКА

Британський парламент обговорить передачу Україні активів росії на $300 млрд

06 січня 2025, 14:02
Британський парламент обговорить передачу Україні активів росії на $300 млрд
У жовтні Велика Британія оголосила, що надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів як частину ширшого пакета допомоги від країн G7.

Британія повинна передати всі заморожені активи росії Україні, щоб дати москві чіткий сигнал, що "агресор повинен і буде платити".

Про це йдеться у відкритому листі групи депутатів британського парламенту, опублікованому в The Times.

У листі група британських депутатів і політиків з країн-союзників стверджує, що уряд повинен вирішити, як законно передати Україні 300 млрд доларів із заморожених резервів Центрального банку росії. Вони додають, що переказ щонайменше 25,5 млрд фунтів стерлінгів, що зберігаються на рахунках у Великій Британії, надішле "чіткий сигнал" про стратегічну рішучість і допоможе запобігти майбутнім конфліктам.

"Попередніх кредитів та надзвичайного фінансування недостатньо – вони залишають західних платників податків на гачку. Тільки використання самих активів гарантує, що росія заплатить за свої злочини", – пишуть вони.

Лист з'явився напередодні парламентських дебатів у понеділок на тему арешту заморожених російських активів для фінансування України під час війни. Країни G7 вже взяли на себе зобов'язання надати Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, який має бути повернутий за рахунок відсотків від заморожених активів.

У жовтні Велика Британія оголосила, що надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів як частину ширшого пакета допомоги від країн G7. Міністри вважають, що передача самих активів може спричинити юридичні проблеми.

Однак Майк Мартін, член парламенту від Ліберально-демократичної партії і колишній офіцер, який очолює дебати, вважає, що має бути спосіб обійти це питання.

"Існує беззаперечний моральний, стратегічний і правовий аргумент на користь використання російських державних активів для підтримки України в її військових діях. Це питання ніколи не було таким нагальним, як зараз, коли нова адміністрація США може припинити підтримку України", – сказав він.

Лист підписали більше десятка британських депутатів, а також вісім високопоставлених парламентарів, включаючи голів комітетів, з країн-союзників, таких як Німеччина, Польща, країни Балтії та Фінляндія.

Вони кажуть, що заморожені відсотки від активів у розмірі 50 млрд доларів є важливим першим кроком, але він забезпечує Україну надзвичайним фінансуванням щонайбільше на рік. Крім того, у разі розморожування активів платники податків України або країн G7 будуть змушені повертати кредит.

Британія володіє найбільшою кількістю заморожених російських резервів за межами ЄС, і члени парламенту заявили, що країна могла б використати свій розгалужений глобальний сектор фінансових послуг.

"Воєнна економіка росії розтягнута до межі. Тому конфіскація закордонних активів окупанта є стратегічно життєво важливою. Це законно. Це не зашкодить фінансовій стабільності", – заявляють підписанти.

Британіязаморожені активи рфвійна

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