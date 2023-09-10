Британський полковник розкритикував Байдена через недостатню підтримку України – The Telegraph

Британський полковник вважає, що США побоюються порожніх погроз путіна.

Допомоги, яку надають Україні США, недостатньо для продовження боротьби й "навмисно недостатньо, щоб забезпечити перемогу".

Відповідну заяву зробив британський полковник у відставці Річард Кемп, пише The Telegraph.

На його думку, американського лідера Джо Байдена, як і його західноєвропейських союзників, стримували порожні погрози російського диктатора владіміра путіна розширити війну.

"Малодушне занепокоєння Байдена щодо провокацій путіна пояснює його неспроможність надати терміново необхідну зброю, зокрема, бойові літаки та ракети великої дальності, а також його впертий опір членству України в НАТО", - вважає офіцер.