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Британський полковник заявив, що європейські війська будуть змушені воювати в Україні

01 червня 2024, 18:27
Британський полковник заявив, що європейські війська будуть змушені воювати в Україні
За словами Гранта, європейці зараз опинились у ситуації, коли повинні почати допомагати, перебуваючи всередині країни.

Альтернативою введення західного контингенту в Україну може бути тільки пошук величезної кількості боєприпасів та обладнання.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант .

Він пояснив, що західні столиці намагалися використовувати методи мирного часу для розв'язання проблеми воєнного часу, і тепер вони бачать, що це не спрацювало. 

"Дуже довго вони з цим тягнули, бо це мало статися ще рік тому, чи може, навіть, півтора. Те, що вони намагалися робити, не мало достатнього ефекту, щоб дійсно вплинути на росію, зупинити війну або дозволити Україні відтіснити окупантів назад", - зауважив полковник британської армії у відставці.

За словами Гранта, європейці зараз опинились у ситуації, коли вони повинні почати допомагати, перебуваючи всередині країни, щоб посилити підготовку і рішучість українських військ.

"Ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях. У мене немає жодних сумнівів щодо цього", - зазначив він.

Експерт пояснив, що на певному етапі це станеться, тому що альтернативою є хіба що пошук величезної кількості боєприпасів, величезної кількості обладнання та всього необхідного.

"А це і їжа, і міномети, і каски, і одяг, що менш ймовірно, на мій погляд. А росія так і продовжуватиме рухатися вперед, крок за кроком, допоки ми не дійдемо до стадії, коли європейські столиці скажуть: "Досить, ми готові приєднатися до вас і воювати проти росії". На це може піти рік, а може і два, але ми неухильно рухаємось у цьому напрямку", - резюмував Грант.

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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