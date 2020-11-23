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Британський регулятор запідозрив Google у порушенні правил конкуренції

Британський регулятор може відкрити розслідування щодо ймовірного порушення компанією Google правил конкуренції.
Британський регулятор запідозрив Google у порушенні правил конкуренції гугл

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це регуляторне відомство Британії - Competition and Markets Authority - заявило у понеділок 23 листопада.

Приводом для цього стала отримана відомством скарга щодо діяльності компанії.

"Ми серйозно ставимося до питань, піднятих у скарзі, та ретельно розглянемо їх, щоб вирішити, чи відкривати офіційне розслідування… Якщо буде необхідність швидкого втручання, ми також розглянемо запровадження тимчасових заходів, щоб призупинити ймовірну антиконкурентну поведінку, доки триватиме розслідування", - повідомили в CMA.

Інших деталей про претензії до діяльності компанії, викладені у скарзі, не повідомляють.

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23 11 2020 13:18
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