Британський регулятор запідозрив Google у порушенні правил конкуренції
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це регуляторне відомство Британії - Competition and Markets Authority - заявило у понеділок 23 листопада.
Приводом для цього стала отримана відомством скарга щодо діяльності компанії.
"Ми серйозно ставимося до питань, піднятих у скарзі, та ретельно розглянемо їх, щоб вирішити, чи відкривати офіційне розслідування… Якщо буде необхідність швидкого втручання, ми також розглянемо запровадження тимчасових заходів, щоб призупинити ймовірну антиконкурентну поведінку, доки триватиме розслідування", - повідомили в CMA.
Інших деталей про претензії до діяльності компанії, викладені у скарзі, не повідомляють.
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