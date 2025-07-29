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ПОЛІТИКА

Британський суд відхилив апеляцію російського мільярдера на скасування санкцій

29 липня 2025, 17:31
Британський суд відхилив апеляцію російського мільярдера на скасування санкцій
Фото: gettyimages.com
російський олігарх стверджував, що британські санкції зруйнували його бізнес і згубно вплинули на його життя та життя родини.

Верховний суд Великої Британії у вівторок відхилив апеляцію російського мільярдера й нафтового магната Євгенія Швідлера на санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Британія наклала санкції на Швідлера у березні 2022 року через зв'язки з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, а також його колишньої посади – директора російського виробника сталі "Євраз"

російський олігарх стверджував, що британські санкції зруйнували його бізнес і згубно вплинули на його життя та життя родини, а також вказував, що не всі повʼязані з росією мільярдери потрапили під обмеження у Британії.

Але Верховний суд чотирма голосами проти одного відхилив апеляцію Швідлера, постановивши, що існує "раціональний зв'язок" між санкціями та метою спонукати мільярдера протистояти російському вторгненню і чинити тиск на Абрамовича.

Вони заявили, що санкції проти Швідлера "дають чіткий сигнал людям, які перебувають у становищі пана Швідлера, що їм було б розумно відмежуватись від російського бізнесу".

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