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Британці вперше успішно знищили дрон лазером на броньовику

11 грудня 2024, 16:09
Британці вперше успішно знищили дрон лазером на броньовику
фото gov.uk
Британська армія хоче знайти дешевий спосіб боротьби з безпілотниками
Британська армія вперше успішно застосувала високоенергетичну лазерну зброю, встановлену на броньовику. Вдалося успішно знищити безпілотні літальні апарати.
 
Про це повідомляє британське Міністерство оборони. 
 
Випробувана зброя спрямовує на ціль інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії. Точність наведення забезпечують вдосконалені датчики і системи відстеження. Важливою перевагою над традиційними видами зброї є відсутність обмеження у кількості боєприпасів. У Міноборони Британії наголосили, що це робить лазерну зброю економічно більш ефективною альтернативою існуючим озброєнням. 
 
Під час цих випробувань лазер був встановлений на багатоцільовий бронеавтомобіль Wolfhound, який використовується британською та українською арміями. Стрільби проходили на полігоні Раднор у центральному Вельсі. 
 
"Успішне випробування демонстратора енергетичної лазерної зброї є важливим кроком на шляху до можливостей майбутнього. Ця технологія може запропонувати надійний і економічно ефективний засіб для поразки низки поточних і майбутніх загроз, що підвищить ефективність наших збройних сил", – заявив Метт Корк, керівник команди Hersa Dstl, яка брала участь у розробці лазера. 
Британіявійна в Україніросія окупанти

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