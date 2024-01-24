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Британцям загрожує призов у разі війни з росією – The Sun

24 січня 2024, 17:19
Британцям загрожує призов у разі війни з росією – The Sun
Фото: Міноборони Великобританії
Звичайним британцям може загрожувати призов, якщо Сполучене Королівство вступить у війну з росією.

Про це попереджає голова Генерального штабу Сполученого Королівства генерал сер Патрік Сандерс, пише видання The Sun.

Через те, що армія Британії скоротилася до найменшого розміру за століття, генерал Сандерс, який відкрито критикує скорочення військ, хоче, щоб британські чоловіки і жінки були готові до призову, якщо НАТО вступить у війну з росією.

"Є побоювання, що повномасштабне вторгнення росії в Україну може призвести до того, що російські війська вийдуть за межі українських кордонів, щоб атакувати Європу, змусивши НАТО приєднатися до війни", - повідомляє The Sun.

Генерал Сандерс заявляє, що має відбутися "зміна мислення" громадськості, яка має бути готова захищати Британію від іноземних противників.

Застереження генерала прозвучало через кілька днів після того, як високопоставлений чиновник НАТО попередив, що британським цивільним, можливо, доведеться мобілізуватись, оскільки нависла загроза великої війни з росією.

Голова військового комітету НАТО голландський адмірал Роб Бауер закликав Захід "готуватися до епохи війни". Він додав, що НАТО потребує трансформації бойових дій.

 
війнаНАТОмобілізаціяБританія

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