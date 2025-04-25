Брюссель готується змінити податкову політику для заспокоєння адміністрації Трампа

Вони хочуть заспокоїти адміністрацію президента США Дональда Трампа, яка не хоче, щоб американські компанії підпорядковувалися закону про мінімальний корпоративний податок.

Європейський Союз наступного тижня може розглянути зміни в законі про глобальний мінімальний корпоративний податок у розмірі 15% у спробі послабити напруженість у відносинах зі США.

Про це йдеться в документі, поширеному Польщею, який потрапив у розпорядження Bloomberg.

Зазначається, що на зустрічі 29 квітня європейські чиновники обговорять кілька варіантів змін торговельної політики. Вони хочуть заспокоїти адміністрацію президента США Дональда Трампа, яка не хоче, щоб американські компанії підпорядковувалися закону про мінімальний корпоративний податок.

В агентстві нагадали, що директива про глобальний мінімальний корпоративний податок діє менш як два роки та встановлює базовий 15-відсотковий корпоративний податок у всьому блоці, згідно з угодою від 2021 року, підписаною більш як 140 країнами, включно зі США. Журналісти вважають, що подібні обговорення підкреслюють готовність ЄС потенційно пом'якшити свої власні закони, щоб не допустити подальшого розриву відносин зі США.

Адміністрація Трампа ж називала закон Євросоюзу про глобальний мінімальний корпоративний податок "торговим бар'єром для американського бізнесу". У відповідь американські чиновники пригрозили можливими заходами у відповідь, підкреслили в агентстві.

Також журналісти нагадали, що в перший тиждень свого перебування в Білому домі Трамп доручив Міністерству фінансів США розробити заходи у відповідь проти країн, які "несправедливо оподатковують" американські компанії. Євросоюз же раніше відмовлявся призупинити дію закону, але заявив про готовність до переговорів. Посланці ЄС мають намір представити варіанти політики послам країн ЄС у червні.

В агентстві поділилися, що документ, датований 24 квітня, спрямований на усунення тих частин закону про глобальний мінімальний корпоративний податок, які критикують США. У ньому, зокрема, пропонується змінити порядок надання податкових пільг США, щоб американські компанії не обкладалися мінімальним податком ЄС.

Ба більше, 29 квітня європейські урядовці обговорять правило про недоотриманий прибуток, яке дає змогу країнам-членам ЄС стягувати додатковий податок із дочірніх компаній американських корпорацій, якщо і в країні, де розташована їхня штаб-квартира (США), і в місцевій юрисдикції ставка не становить 15%.

В агентстві пояснили, що до кінця 2026 року штаб-квартири компаній, що не входять до ЄС, які розташовані в країнах, де корпоративний податок перевищує 20%, звільняються від дії закону. Згідно з документом, продовження цього звільнення також буде частиною обговорень європейських чиновників.

Крім того, європейські політики також розглянуть вимогу США про "співіснування" між законом Євросоюзу про мінімальний податок та американською версією, відомою як правило глобального нематеріального доходу, оподатковуваного податком. Незважаючи на те, що закони переслідують схожі цілі, способи розрахунку ефективних податкових ставок відрізняються, і бізнесмени сподіваються, що переговори допоможуть усунути цю прогалину.