Брюссель очікує засудження війни рф проти України – DW
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз наполягатиме на засудженні агресивної війни росії проти України в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) в Індії.
Про це глава європейської дипломатії заявив у середу, 1 березня, перед заходом в Індії, повідомляє DW.
"Я впевнений, що потенціал індійської дипломатії буде використаний для того, щоб дати зрозуміти росії, що ця війна має закінчитися", - зазначив Боррель.
Водночас європосадовець наголосив: "Цю війну потрібно засудити".
Так само в дипломатичних колах ЄС заявили, що підтримають декларацію 20 провідних економік світу тільки у разі засудження війни рф проти України.
Перед відльотом до Нью-Делі міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також закликала колег по G20 "дати чіткий сигнал проти російської агресії в Україні". Група повинна присвятити всю свою енергію головним глобальним викликам, заявила Бербок.
"Це також означає, що ми повинні протистояти цинічній грі, яку веде росія і намагається вбити клин у світову спільноту", - наголосила німецька міністерка.
Очікується, що в нинішній зустрічі глав МЗС провідних економік світу візьме участь міністр закордонних справ рф сергій лавров. Також у форумі візьмуть участь держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган. Тим часом у МЗС ФРН повідомили, що індійське головування в G20 "дуже прагматично ставиться до присутності російських представників, тому з росією заплановані суто робочі сесії, жодної офіційної супровідної програми".