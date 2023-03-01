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Брюссель очікує засудження війни рф проти України – DW

01 березня 2023, 19:05
Брюссель очікує засудження війни рф проти України – DW
Джерело: theprint.in/india
У Євросоюзі дали зрозуміти, що готові підтримати заключну декларацію зустрічі глав МЗС G20 лише у разі засудження війни Росії проти України. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розраховує на дипломатичний вплив Індії.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз наполягатиме на засудженні агресивної війни росії проти України в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) в Індії.

Про це глава європейської дипломатії заявив у середу, 1 березня, перед заходом в Індії, повідомляє DW.

"Я впевнений, що потенціал індійської дипломатії буде використаний для того, щоб дати зрозуміти росії, що ця війна має закінчитися", - зазначив Боррель.

Водночас європосадовець наголосив: "Цю війну потрібно засудити".

 Так само в дипломатичних колах ЄС заявили, що підтримають декларацію 20 провідних економік світу тільки у разі засудження війни рф проти України.

Перед відльотом до Нью-Делі міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також закликала колег по G20 "дати чіткий сигнал проти російської агресії в Україні". Група повинна присвятити всю свою енергію головним глобальним викликам, заявила Бербок.

 "Це також означає, що ми повинні протистояти цинічній грі, яку веде росія і намагається вбити клин у світову спільноту", - наголосила німецька міністерка.

Очікується, що в нинішній зустрічі глав МЗС провідних економік світу візьме участь міністр закордонних справ рф сергій лавров. Також у форумі візьмуть участь держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган. Тим часом у МЗС ФРН повідомили, що індійське головування в G20 "дуже прагматично ставиться до присутності російських представників, тому з росією заплановані суто робочі сесії, жодної офіційної супровідної програми".

G20велика двадцяткаБоррельвійна росії з Україною

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