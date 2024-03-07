Брюссель попереджає про небезпеку водного конфлікту в ЄС – Politico

Країни Євросоюзу можуть розпочати конфлікт за один важливий ресурс.

Єврокомісія має намір опублікувати комюніке, в якому попередить про можливу ворожнечу між країнами Євросоюзу в найближчому майбутньому через брак води.

Про це пише видання Politico.

Дефіцит води може спровокувати конфлікт між країнами Європейського Союзу, які не готові до потепління. Документ, отриманий Politico, показує, що Європейський Союз закликатиме столиці прискорити підготовку до світового потепління.

Конфлікти у євроспільноті можуть стати наслідком глобального потепління, оскільки далеко не всі країни готові до нього. Дефіцит води загрожуватиме майже всім аспектам життя: їжі, інфраструктурі, здоров'ю людини та основним видам економічної діяльності, зазначає видання.

"Ці ризики можуть проявлятися в багатьох формах, деякі з яких включаютьпосилення конкуренції за водні ресурси в різних секторах і сферах використання, включаючи потенційний ризик конфліктів як у середині певних країн, так і між державами-членами Євросоюзу щодо транскордонних водних ресурсів", – йдеться у документі.

"В Іспанії постраждала від посухи Каталонія намагається переконати центральний уряд Іспанії відвести річкову воду від сусіднього Арагону, що розпалює політичну напруженість. Минулого року у Франції відбулися жорстокі сутички через плани будівництва водосховища", - наводить приклади видання.

Послання Єврокомісії супроводжуватиме першу в історії Європейську оцінку кліматичних ризиків, комплексний звіт Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA), який буде опубліковано в понеділок, 11 березня.

Збільшення екстремальних вод, таких як повені та посухи, є лише однією з кліматичних загроз, з якими стикається Європа. Оцінка ЄЕА "визначила 36 ключових ризиків для Європи, деякі з них уже на катастрофічному рівні та мають високу терміновість", – йдеться в документі комісії.

Єврокомісія у такий спосіб планує закликати країни об'єднання прискорити підготовку до боротьби з кліматичними змінами. За даними видання, документ міститиме першу європейську оцінку кліматичних ризиків на підставі звіту агенції з навколишнього середовища (ЄАОС).