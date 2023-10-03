Брюссель розморозить кошти Угорщини в пошуках допомоги для України – FT
Єврокомісія готується виділити Угорщині мільярди євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми з верховенством права в країні, щоб забезпечити підтримку Будапешта у питанні збільшення бюджету Євросоюзу та надання значної фінансової допомоги Україні.
Про це повідомляє Financial Times.
Якщо заморожені ще торік у грудні кошти будуть розблоковані, це стане перемогою прем'єр-міністра Віктора Орбана, який пообіцяв блокувати будь-яке збільшення бюджету ЄС доти, доки Угорщина не отримає доступ до нього.
Єврокомісія має намір розморозити близько €13 млрд фінансування для Угорщини до кінця листопада, зазначили три посадовці, поінформовані про переговори.
Двоє з них сказали, що виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитися підтримкою Орбана щодо збільшення бюджету.
У грудні минулого року ЄС заморозив 22 млрд євро з фондів згуртування, виділених Угорщині. Це відбулось після того, як Брюссель вирішив, що Угорщина не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права.
У травні Угорщина провела судову реформу у відповідь на вимоги Брюсселя, що дозволило б Єврокомісії розблокувати 13 мільярдів євро – більше половини замороженого фінансування.
Стефан де Кеерсмакер, речник Єврокомісії, заявив, що 26 вересня Брюссель направив угорському уряду лист з проханням надати роз'яснення щодо деяких деталей реформ. "Щойно Угорщина відповість на ці питання, комісія продовжить свою оцінку", – додав він.
Прогрес у питанні відновлення доступу Угорщини до фондів відбувається в той час, коли Брюссель намагається заручитися одностайною підтримкою свого збільшеного бюджету до кінця року, зокрема, щоб забезпечити безперервну фінансову допомогу Києву.