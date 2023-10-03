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ПОЛІТИКА

Брюссель розморозить кошти Угорщини в пошуках допомоги для України – FT

03 жовтня 2023, 11:02
Брюссель розморозить кошти Угорщини в пошуках допомоги для України – FT
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Розблокування €13 млрд може забезпечити підтримку Орбана для поповнення бюджету ЄС та допомоги Києву.

Єврокомісія готується виділити Угорщині мільярди євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми з верховенством права в країні, щоб забезпечити підтримку Будапешта у питанні збільшення бюджету Євросоюзу та надання значної фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Якщо заморожені ще торік у грудні кошти будуть розблоковані, це стане перемогою прем'єр-міністра Віктора Орбана, який пообіцяв блокувати будь-яке збільшення бюджету ЄС доти, доки Угорщина не отримає доступ до нього.

Єврокомісія має намір розморозити близько €13 млрд фінансування для Угорщини до кінця листопада, зазначили три посадовці, поінформовані про переговори. 

Двоє з них сказали, що виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитися підтримкою Орбана щодо збільшення бюджету.

У грудні минулого року ЄС заморозив 22 млрд євро з фондів згуртування, виділених Угорщині. Це відбулось після того, як Брюссель вирішив, що Угорщина не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права. 

У травні Угорщина провела судову реформу у відповідь на вимоги Брюсселя, що дозволило б Єврокомісії розблокувати 13 мільярдів євро – більше половини замороженого фінансування.

Стефан де Кеерсмакер, речник Єврокомісії, заявив, що 26 вересня Брюссель направив угорському уряду лист з проханням надати роз'яснення щодо деяких деталей реформ. "Щойно Угорщина відповість на ці питання, комісія продовжить свою оцінку", – додав він.

Прогрес у питанні відновлення доступу Угорщини до фондів відбувається в той час, коли Брюссель намагається заручитися одностайною підтримкою свого збільшеного бюджету до кінця року, зокрема, щоб забезпечити безперервну фінансову допомогу Києву.

Брюссельвійнасанкціїдопомога УкраїніУгорищна

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