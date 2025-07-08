Брюссель шукає способи покрити дефіцит бюджету України у $19 млрд — FT

Дефіцит буде навіть за умови покриття усіх запланованих траншів, але вдвоє менший.

Європейська комісія разом з країнами-членами ЄС активно шукає варіанти покриття прогнозованого дефіциту українського бюджету у 2025 році, який може сягнути $19 мільярдів.

Про це повідомляє Financial Times.

Причинами є скорочення підтримки з боку США та віддалені перспективи припинення війни з росією.

Серед варіантів розглядаються:

переорієнтація військової допомоги на позабюджетні гранти;

використання позик зі схеми G7 на $50 мільярдів;

подальше використання заморожених російських активів.

Європейські посадовці наголошують на важливості швидкого залучення фінансування до зими. Україна також пропонує зараховувати допомогу як внесок у цільові витрати НАТО, що могло б посилити безпеку всієї Європи.

У МВФ зазначають, що оцінка покриття фінансових потреб України базується на припущенні закінчення війни до середини 2026 року — сценарію, який Київ та ЄС не поділяють. Без нових джерел фінансування дефіцит у 2026 році може знову сягнути $19 мільярдів.