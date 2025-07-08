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ПОЛІТИКА

Брюссель шукає способи покрити дефіцит бюджету України у $19 млрд — FT

08 липня 2025, 15:05
Брюссель шукає способи покрити дефіцит бюджету України у $19 млрд — FT
Фото: з вільного доступу
Дефіцит буде навіть за умови покриття усіх запланованих траншів, але вдвоє менший.

Європейська комісія разом з країнами-членами ЄС активно шукає варіанти покриття прогнозованого дефіциту українського бюджету у 2025 році, який може сягнути $19 мільярдів.

Про це повідомляє Financial Times.

Причинами є скорочення підтримки з боку США та віддалені перспективи припинення війни з росією.

Серед варіантів розглядаються:

  • переорієнтація військової допомоги на позабюджетні гранти;
  • використання позик зі схеми G7 на $50 мільярдів;
  • подальше використання заморожених російських активів.

Європейські посадовці наголошують на важливості швидкого залучення фінансування до зими. Україна також пропонує зараховувати допомогу як внесок у цільові витрати НАТО, що могло б посилити безпеку всієї Європи.

У МВФ зазначають, що оцінка покриття фінансових потреб України базується на припущенні закінчення війни до середини 2026 року — сценарію, який Київ та ЄС не поділяють. Без нових джерел фінансування дефіцит у 2026 році може знову сягнути $19 мільярдів.

СШАвійнаНАТОбюджетЄвросоюзДифіцитзаморожені активи рф

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