Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Брюссель запровадив мито на китайське скловолокно

14 жовтня 2024, 18:55
Брюссель запровадив мито на китайське скловолокно
фото із відкритих джерел
Європа запровадила імпортне мито до 56,1% на скловолокно з Китаю

Євросоюз запровадив імпортне мито до 56,1% на китайське скловолокно, зробивши черговий хід у торговельній війні з КНР. 

Про це йдеться у постанові Ради Європи

"У результаті детального розслідування тимчасові антидемпінгові мита повинні бути встановлені на рівні від 26,3% для компанії Henan Guangyan і до 56,1% для всіх інших виробників у Китаї", – йдеться у постанові.
 
До ухвали додаються результати антидемпінгового розслідування Єврокомісії на 40 сторінок зі викриттями Китаю в "незаконному субсидуванні" виробництва скловолокна, яке постачається до ЄС за  "заниженою" ціною.
 
Скловолокно з Китаю застосовується при виробництві автомобілів, акумуляторів електромобілів, автобусів, поїздів, лопатей вітряків, літаків в ізоляції будівель. Нові мита стали черговим раундом торгової війни Китаю та ЄС.
миторосія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати в Курській області – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати в Курській області – Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 23:10
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Політика
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 16:22
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Політика
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 12:11
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Cуспільство
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2024, 22:51
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Політика
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 16:20
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Політика
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 12:42
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Cуспільство
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 02:42
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з
Політика
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з "терористами" забирає все більше життів цивільних – Том Купер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 14:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється