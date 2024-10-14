Брюссель запровадив мито на китайське скловолокно

Європа запровадила імпортне мито до 56,1% на скловолокно з Китаю

Євросоюз запровадив імпортне мито до 56,1% на китайське скловолокно, зробивши черговий хід у торговельній війні з КНР.

Про це йдеться у постанові Ради Європи

"У результаті детального розслідування тимчасові антидемпінгові мита повинні бути встановлені на рівні від 26,3% для компанії Henan Guangyan і до 56,1% для всіх інших виробників у Китаї", – йдеться у постанові.

До ухвали додаються результати антидемпінгового розслідування Єврокомісії на 40 сторінок зі викриттями Китаю в "незаконному субсидуванні" виробництва скловолокна, яке постачається до ЄС за "заниженою" ціною.

Скловолокно з Китаю застосовується при виробництві автомобілів, акумуляторів електромобілів, автобусів, поїздів, лопатей вітряків, літаків в ізоляції будівель. Нові мита стали черговим раундом торгової війни Китаю та ЄС.