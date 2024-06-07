Брюссель заявляє, що Україна готова до переговорів про членство в ЄС

Єврокомісія у п’ятницю надасть загалом позитивну усну оцінку щодо виконання Україною рекомендацій, викладених у листопадовому звіті про розширення.

Європейська комісія порекомендує у червні розпочати з Україною та Молдовою переговори про вступ до ЄС. Процес хочуть запустити до того, як Угорщина перейме головування в ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначають три поінформовані джерела видання, Єврокомісія наполягає на тому, щоб офіційні переговори про вступ з Україною та Молдовою розпочалися цього місяця, щоб дати обом країнам позитивний сигнал.

За даними Financial Times, своє рішення щодо рекомендації старту переговорів Європейська комісія оголосить сьогодні, 7 червня. ЄК оголосить, що Україна відповідає раніше невиконаним критеріям, включаючи антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для державних службовців та захист мов, які використовуються національними меншинами.

Рекомендація комісії вимагає одностайного рішення всіх 27 країн Європейського союзу. Очікується, що Угорщина виступить проти через нібито порушення прав угорської меншини в Україні.

З 1 липня Угорщина буде головувати в ЄС. Це дасть їй додаткові важелі впливу. Тому Бельгія, яка зараз головує в ЄС, сподівається провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.

Раніше повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

Як відомо, ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.