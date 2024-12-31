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Буданов дав прогноз на 2025 рік

31 грудня 2024, 20:11
Буданов дав прогноз на 2025 рік
Фото: LIGA.net
На думку начальника розвідки, рік буде більш оптимістичніший, ніж минулий.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розказав, що в наступному році необхідно знайти рішення проти використання росіянами оптоволоконних FPV-дронів.

Про це Буданов сказав під час телемарафону.

"У війні дронів ми перемагаємо. Але росіяни масово пішли на використання оптоволоконних дронів. Це величезна для нас проблема, тому що засобами РЕБ їх зупинити неможливо, мається на увазі використання FPV-дронів. Це ноу-хау і тренд цього року. У наступному році будемо всі разом шукати технологічне  рішення, як боротися з величезною кількістю таких апаратів", - заявив він. 

Також Буданов вважає, що 2025 рік буде для України кращим за 2024-й, тоді як росії доведеться ухвалювати дуже непрості рішення.

"Торік хтось із журналістів мене спитав, які очікування від 2024 року. І я тоді абсолютно чесно сказав, що, на жаль, 2024-й буде дуже важким. Щодо 2025 року в мене набагато більше оптимізму. 2025-й буде точно кращим за цей. Для цього є об’єктивні фактори, і я сподіваюся, у 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій. Які зрештою принесуть нам те, чого ми так всі чекаємо", - констатував начальник розвідки. 

Крім того, він вважає, що якщо москва не схаменеться до середини 2025 року, їм точно доведеться ухвалювати дуже непрості рішення щодо їхньої фінансової й економічної системи.

"Чи готові вони до цього? Можливо, й готові. Чи хочуть вони цього? Стовідсотково, що ні. Вони будуть всіляко намагатися цього уникнути і робитимуть усе, щоб цього не допустити", – підсумував глава ГУР.

 
розвідкаКирило Будановвійна в Україні

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