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Буданов каже, що контрнаступ ЗСУ продовжиться і взимку – Reuters

10 вересня 2023, 11:19
Буданов каже, що контрнаступ ЗСУ продовжиться і взимку – Reuters
Фото: РБК-УКРАЇНА
В Україні триває потужний контрнаступ наших Збройних Сил.
Контрнаступ України проти російських загарбників триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть якщо боротися стане важче.
 

Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов, передає Reuters.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, сирості та багнюці боротися складніше. Бойові дії триватимуть. Контрнаступ триватиме", — сказав Буданов.

Він додав, що контрнаступ відбувається в кількох напрямках, при цьому визнаючи, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описуючи ситуацію як складну.

Крім величезної концентрації російських мін, він назвав велику кількість малих російських дронів-камікадзе ключовим фактором, який досі сповільнював прогрес України.

 

 

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