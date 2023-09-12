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Буданов назвав єдиний варіант завершення війни в Україні

12 вересня 2023, 09:35
Буданов назвав єдиний варіант завершення війни в Україні
Фото: РБК-УКРАЇНА
За його словами, щоб це зупинити, потрібно повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував завершення війни в Україні і назвав єдиний можливий варіант.  

Про це очільник ГУР сказав під час обговорення на "Ялтинській  Європейській Стратегії".

"Щодо моєї особистої позиції – це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя. Прикордонні сутички ніколи не зупиняться, обмін ракетними ударами і ударами безпілотників буде продовжуватись.  Щоб це зупинити, треба повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років", - наголосив Кирило Буданов.

Будановвійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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