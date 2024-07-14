Буданов назвав найважчі втрати росії на війні

Важким питанням для рф стає і відбудова Чорноморського флоту.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що відновити втрачений на війні проти України професійний людський ресурс росії буде важко. На це під багато років.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю NV.

“Найголовніше серед російських втрат — професійний людський ресурс, от на це піде багато років. Скажімо правду: вони ще до осені 2022 року втратили всю професійну армію. Тепер вони воюють мобілізованими, зеками — ким завгодно”, — наголосив Кирило Буданов. Крім того, важким питанням для рф стає відбудова Чорноморського флоту. Багато часу піде і на відновлення запасу ракет оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російських окупантів на 14 липня склали 559 090 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1320 загарбників.