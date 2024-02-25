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Буданов назвав причину смерті Навального

25 лютого 2024, 17:15
Буданов назвав причину смерті Навального
Фото: з вільних джерел
Кирило Буданов прокоментував смерть Олексія Навального.
Очільник ГУР Кирило Буданов назвав причину смерті російського опозиціонера Олексія Навального.  
 
Про це він сказав журналістам у кулуарах на форумі "Україна. Рік 2024". 
 

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба", - заявив Буданов.

Нагадаємо, що російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбував покарання в колонії в Ямало-Ненецькому окрузі, помер 16 лютого. ЗМІ рф заявили, що у Навального обірвався тромб.

Днями тіло Навального віддали його матері Людмилі Навальній.

Навальний був отруєний у росії 2020 року. Його було евакуйовано до Німеччини, де було підтверджено, що його отруїли "новачком" – отруйною речовиною, яку, як стверджується, використовували російські спецслужби для усунення неугодних.

У січні 2021 року Навальний повернувся до росії після лікування і одразу в аеропорту був заарештований.

Олексія Навального було засуджено у справі про шахрайство, а також за низкою інших звинувачень, зокрема за створення "екстремістської організації", якою в Росії визнано, зокрема, його "Фонд боротьби з корупцією".

У колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Навальний відбував 19 років колонії особливого режиму.

 

Будановвійна в Україніросія окупантиНавальний

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