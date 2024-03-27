Буданов назвав Telegram "проблемою з точки зору нацбезпеки"

Однак при цьому його можна використати на користь України.

Кирило Буданов заявив, що месенджер Telegram однозначно є проблемою з точки зору національної безпеки, але при цьому його можна використати на користь України.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, пише Детектор.Медіа.

Очільник ГУР наголосив, що функціонування Telegram в Україні необхідно врегулювати.

"З точки зору національної безпеки, телеграм точно є проблемою, це треба розуміти. Притому, що я абсолютно проти утисків свободи слова, але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може відкрити канал, почати "віщати" на ньому все, що заманеться, абсолютно все, що вона хоче. А коли починають щось робити, прикривається тим, що це обмеження свободи ЗМІ. Це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається. На мою думку, один із варіантів — це змусити всіх офіційно зареєструватися. Ти хочеш бути засобом масової інформації? Будь ласка, реєструйся. Нема чого приховувати, якщо хочеш доносити до людей свій погляд на правду. Це трошки виправить ситуацію", — зазначає очільник ГУР.

Крім того, за словами очільника ГУР, ворог користується опублікованими фото у Telegram для корегування ударів.

"Коли наносяться якісь удари, Telegram відкрити по регіону, де це було, — і дізнаємося, куди попало. Насправді це так і працює, цим просто полегшується завдання ворогу і зменшується ціна, яку він платить за розвідінформацію. Відправляти когось — треба платити кошти і, в принципі, якийсь ризик. Замовляти космознимок — на це іде певний час, а телеграм — це найшвидший спосіб з точки зору корегування ударів по якихось об’єктах", — сказав керівник української розвідки.

Водночас, на думку Буданова, Telegram має іншу сторону. Коли за допомогою месенджера можна щось доносити до людей на окупованих територіях.

"Усі його читають. Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює", — сказав він.