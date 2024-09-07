Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав соцмережу Telegram загрозою національній безпеці України.

Про це він сказав в інтервʼю "Радіо Хартія".

Буданов повідомив, що месенджер став головним джерелом отримання інформації для українців.

"Я ніколи цього не боявся сказати і прямо скажу. Telegram це, в нашому розумінні, загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили. Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства. Вже згідно офіційних наших досліджень. Він обігнав абсолютно все", - сказав керівник ГУР.

Буданов сказав, що не підтримує закриття Telegram, бо це "досить важко зробити, але можливо".

"Я виступаю за те, щоб «офізичити» усі телеграм-канали. Якщо ти хочеш як-то кажуть віщати якісь новини – будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином російської федерації, який проживає в місті мМосква. Чи за паном... громадянином України. І тоді є відповідальність із людини особиста за те, що він там розміщує. Певні телеграм-канали розміщують не зовсім цензурні матеріали", - додав очільник української розвідки.

Щодо, наприклад, твітера (нині - Х), то Буданов зауважив, що росія його масово не використовує, тож він у цій війні не шкідливий.