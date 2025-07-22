Буданов попередив, що росія готується до масштабної війни

рф планує за 10 років витратити близько 1,1 трлн дол. США на переозброєння.

росія готується до подальшої війни і планує витратити близько 1,1 трлн дол. США на переозброєння до 2036 року.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги".

За його словами, це буде наймасштабніша програма озброєння рф з часів розпаду Радянського Союзу.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства рф для готовності до майбутньої масштабної війни", — зазначив Буданов.

Він нагадав, що у межах військової реформи у росії уже створено два нові військові округи — Московський та Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.