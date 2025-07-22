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Буданов попередив, що росія готується до масштабної війни

22 липня 2025, 12:33
Буданов попередив, що росія готується до масштабної війни
Фото: LIGA.net
рф планує за 10 років витратити близько 1,1 трлн дол. США на переозброєння.
росія готується до подальшої війни і планує витратити близько 1,1 трлн дол. США на переозброєння до 2036 року.
 
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги".
 
За його словами, це буде наймасштабніша програма озброєння рф з часів розпаду Радянського Союзу. 
 
"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства рф для готовності до майбутньої масштабної війни", — зазначив Буданов.
 
Він нагадав, що у межах військової реформи у росії уже створено два нові військові округи — Московський та Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.
 
Голова української розвідки наголосив, що росія прагне зруйнувати світовий безпековий і економічний порядок. Для цього вона нарощує присутність в Африці, насамперед за допомогою ПВК "Вагнер" та "Африканського корпусу", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу.
 
Також, за його словами, росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, залучаючи підконтрольні ЗМІ та політиків.
 
"москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім — російська федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", — наголосив Буданов.

 

Кирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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