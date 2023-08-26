Буданов пояснив, чому "справжній" путін не з'являється у публічному просторі

За словами керівника управління розвідки Міноборони, російський диктатор не з'являється у публічному просторі від минулого, 2022 року.

Як заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, останнього разу очільника кремля владіміра путіна всі бачили 26 червня 2022 року. Йдеться про саме особу президента рф, а не про його версію.

Про це йшлося в інтерв'ю Буданова "Радіо Свобода".

За словами Буданова, 22 серпня на відео-зверненні під час саміту БРІКС був не путін.

"Я не знаю, що на це відповісти. Мені здається, що не дуже", - відповів Буданов на запитання щодо справжності особи диктатора.

Голова української розвідки наголосив, що причини, чому "справжній" путін не з'являється у публічному просторі, можуть бути різними: від стану здоров'я до банального небажання.

"Давайте так: того, якого всі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року", - зазначив Буданов.

Післявипадку з годинником путіна йшлося про те, що на публіці з'являються його двійники. Він неодноразово наголошував, що годинники носить виключно на правій руці.

У 2012 році диктатор рф заявив, що робить це через те, що так заводна головка не натирає йому кисть. Інші версії свідчать про те, що йому начебто так зручно, оскільки він лівша.

Також йшлося про можливі розлади здоров'я путіна.