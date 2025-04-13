Буданов пояснив, чому українська зброя не поступається іноземній

Сьогодні понад 40% озброєння Сил оборони - це продукція українського виробництва, розповіли у розвідці

На озброєнні українських захисників перебуває понад 40% продукції вітчизняного виробництва, що не поступається західним озброєнням.

Про це у Telegram розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Сьогодні, 13 квітня, ми вшановуємо людей, чия невтомна робота відчутна на кожному кілометрі фронту. Українські зброярі - ковалі перемоги, фахівці, які точним інженерним розрахунком створюють силу, що диктує правила гри на полі бою. Саме їхні розробки дозволяють воєнній розвідці діяти точно, рішуче й на випередження", - сказав Буданов.

Він зазначив, що сучасна українська зброя являє собою синтез винахідливості, бойового досвіду та неймовірної адаптивності, що дає змогу Україні бути цінним оборонним партнером демократичного світу.