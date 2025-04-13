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Буданов пояснив, чому українська зброя не поступається іноземній

13 квітня 2025, 17:51
Буданов пояснив, чому українська зброя не поступається іноземній
Фото: LIGA.net
Сьогодні понад 40% озброєння Сил оборони - це продукція українського виробництва, розповіли у розвідці
На озброєнні українських захисників перебуває понад 40% продукції вітчизняного виробництва, що не поступається західним озброєнням.
 
Про це у Telegram розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
 
"Сьогодні, 13 квітня, ми вшановуємо людей, чия невтомна робота відчутна на кожному кілометрі фронту. Українські зброярі - ковалі перемоги, фахівці, які точним інженерним розрахунком створюють силу, що диктує правила гри на полі бою. Саме їхні розробки дозволяють воєнній розвідці діяти точно, рішуче й на випередження", - сказав Буданов.
 
Він зазначив, що сучасна українська зброя являє собою синтез винахідливості, бойового досвіду та неймовірної адаптивності, що дає змогу Україні бути цінним оборонним партнером демократичного світу.
 
"Вітчизняні системи не просто не поступаються іноземним - вони створюються під реальні потреби війни, змінюючись разом із її перебігом. Морські дрони MAGURA V5 вже стали символом нової епохи морських операцій. Вони дали змогу завдавати потужних ударів по ворожому флоту там, де раніше це вважалося неможливим - навіть у портах та на рейдах", - наголосив він.
 
За словами очільника ГУР, також на озброєнні українських захисників є ударні безпілотники вітчизняного виробництва - "Лютий" і "Бобер", які діють у ворожому тилу. А артилерійські системи "Богдана", як зазначив Буданов, забезпечують маневреність і вогневу міць у найгарячіших точках фронту. Зі свого боку дрони "Сич" і "Рубака" дають змогу бачити і вражати ворога на глибину десятків кілометрів.

 

розвідкаКирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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