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Буданов пояснив цілі зустрічі Зеленського з путіним у Стамбулі

14 травня 2025, 11:33
Буданов пояснив цілі зустрічі Зеленського з путіним у Стамбулі
Фото: LIGA.net
Володимир Зеленський демонструє щире прагнення та готовність до завершення війни, наголосив керівник розвідки
Україні потрібне негайне й всеосяжне повне припинення вогню, аби зберегти життя українців. З цієї метою президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з ініціатором війни проти України путіним.
 
Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав у коментарі "РБК-Україна".
 
Зокрема, керівник ГУР переконаний, що позиція президента України Володимира Зеленського абсолютно правильна щодо готовності невідкладно зустрітися з російським диктатором путіним.
 
На думку керівника ГУР, Зеленський таким чином демонструє щире прагнення і готовність до завершення війни.
 
"Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату", - відзначив Буданов.

 

Кирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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