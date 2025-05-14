Буданов пояснив цілі зустрічі Зеленського з путіним у Стамбулі

Україні потрібне негайне й всеосяжне повне припинення вогню, аби зберегти життя українців. З цієї метою президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з ініціатором війни проти України путіним.

Зокрема, керівник ГУР переконаний, що позиція президента України Володимира Зеленського абсолютно правильна щодо готовності невідкладно зустрітися з російським диктатором путіним.

На думку керівника ГУР, Зеленський таким чином демонструє щире прагнення і готовність до завершення війни.

"Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату", - відзначив Буданов.