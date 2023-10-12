Буданов прокоментував можливість закінчити війну цьогоріч

російсько-українська війна не завершиться до кінця 2023 року.

В очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Кирила Буданова запитали, чому не здійснився його прогноз щодо закінчення війни вже цього року, на що він заявив, що Україна вибилася з графіку.

Про це він розповів під час інтерв'ю "Українській правді".

"Є об'єктивні та суб'єктивні причини — все в комплексі. Але, вибачте, більшість з пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим", — сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що Україна не просто відстає від графіка, а вибилася з нього, що є "зовсім інакшим тлумаченням". Проте з його слів, не все пішло шкереберть.

"Давайте без уточнення і роз'яснення цього всього — ми вибилися з графіка — нехай кожен зробить свій висновок", — пояснив він.