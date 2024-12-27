Буданов прокоментував катастрофу літака Embraer 190

Літак міг бути збитий російським комплексом "Панцир С1".

25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа, розбився пасажирський літак, що прямував з Баку до Грозного. Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що літак був збитий.

Про це він сказав у коментарі виданню The War Zone.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир С1" на російській території", – розповів Буданов.

Відео, зняте пасажиром перед катастрофою, показало "осколкові отвори у фюзеляжі, що відповідають пошкодженням від російської ракети класу "земля-повітря", пишуть автори з посиланням на Twitter-акаунт інформаційного видання Azeri Times. На іншому відеозаписі, зробленому всередині літака, також видно осколкові пошкодження.