Буданов прокоментував катастрофу літака Embraer 190
27 грудня 2024, 08:07
Фото: LIGA.net
Літак міг бути збитий російським комплексом "Панцир С1".
25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа, розбився пасажирський літак, що прямував з Баку до Грозного. Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що літак був збитий.
Про це він сказав у коментарі виданню The War Zone.
"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир С1" на російській території", – розповів Буданов.
Відео, зняте пасажиром перед катастрофою, показало "осколкові отвори у фюзеляжі, що відповідають пошкодженням від російської ракети класу "земля-повітря", пишуть автори з посиланням на Twitter-акаунт інформаційного видання Azeri Times. На іншому відеозаписі, зробленому всередині літака, також видно осколкові пошкодження.
Водночас на відео, записаному після катастрофи, хвіст літака був посіченим осколками. На кадрах, де зафільмовано останні моменти перед катастрофою, можна побачити, що пілоти намагаються посадити літак, перш ніж він розбився.
"Здавалося, що літак кілька разів піднімався вгору, а потім знижувався під крутим кутом. На останньому заході на посадку Embraer 190 знову знизився під крутим кутом, а потім нахилився праворуч і впав біля злітно-посадкової смуги, спалахнувши вогняною кулею", – йдеться у матеріалі.
Сайт з відстеження польотів Flightradar24 повідомив, що літак вилетів у середу о 7:55 ранку за азербайджанським стандартним часом (AST) і розбився о 10:28 ранку за AST.