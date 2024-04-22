Буданов прокоментував можливість заборони Telegram

Також Кирило Буданов прокоментував постійні новини про його "смерть" у російських телеграм-каналах.

Telegram залишається проблемою для України, проте його блокування стане лише тимчасовим вирішенням питання.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю ВВС.

За його словами, в Telegram потрібно «навести лад» і змусити авторів каналів зареєструватися, аби нівелювати вплив анонімних-каналів.

"Або, як то кажуть, впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіа ресурсом, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію – а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві – неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?", – наголошує очільник ГУР.

Буданов пояснює, що закриття анонімних телеграм-каналів може стати тимчасовим вирішенням проблеми, але все ж кращим виходом із ситуації є офіційна реєстрація. На його думку, це не буде тиском на пресу.

"В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути. Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально", – зауважує розвідник.

Водночас, сам Буданов інколи користується Telegram, аби відслідковувати настрої російського суспільства. За його словами, розвідникам мати Telegram заборонено, але у нього, як у керівника, є доступ до всіх світових медіа і ресурсів.

"У мене є на одному апараті Telegram, скажімо так, на робочому. І я продивляюсь його, коли відбуваються ті чи інші події, щоб дивитися, здебільшого, як російський соціум сприймає ті чи інші події. Це єдине, чим я користуюсь з Telegram", – зауважує голова ГУР.

Також Кирило Буданов прокоментував постійні новини про його "смерть" у російських телеграм-каналах. За його словами, він не відслідковує такі "новини", але дізнається про них від інших.

"Мені вчора сказали, що нещодавно вкинули, що мене вбили десь під Харківщиною. Як я можу на це реагувати? Мені бабуся в свій час казала: "Коли кажуть постійно, що хтось вмер – то та людина буде довго жити". Ну, значить, так і буде зі мною", – підсумував розвідник.