Буданов прокоментував заяву Зеленського щодо "зливу" кремлю інформації про наступ

Розвідка мала докази, що рф знала про плани наступу України.

Очільник української розвідки Кирило Буданов підтвердив слова президента Володимира Зеленського про те, що є докази "зливу інформації" щодо контрнаступу України.

Про це керівник ГУР Міноборони сказав в інтерв'ю CBC News.

Втім, Буданов традиційно не був багатослівним щодо теми витоку розвідданих. Він наголосив, що не буде "говорити більше, ніж президент".

"У нас була, скажімо так, інформація, докази, що про плани стало відомо російській федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", - заявив Буданов.

Він зауважив: спецслужби мають докази того, що росія знала про плани, а тому вживають заходів.