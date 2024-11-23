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ПОЛІТИКА

Буданов: росія готувала геноцид українців ще до вторгнення

23 листопада 2024, 11:58
Буданов: росія готувала геноцид українців ще до вторгнення
Фото: LIGA.net
Кирило Буданов наголосив, що українофобія в рф стосується не лише вищого керівництва, а й всього суспільства.

росія, зокрема її нинішнє військово-політичне керівництво, готувалося до геноциду українського народу ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Така підготовка за його словами включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання. 

Під час виступу на форумі "Геноцидальні практики рф в Україні: від Голодомору до російсько-української війни" Буданов нагадав, що у статті російського президента владіміра путіна, опублікованій ще влітку 2021 року, глава Кремля вкотре заперечив право української нації на існування.

"Пропаганда росії, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника неодноразово закликали до знищення українців", – процитували Буданова в ГУР МОУ.

За словами керівника воєнної розвідки, тотальна українофобія торкнулася всього суспільства в рф. Буданов наголосив, що геноцид українців – це не лише державна політика країни-терористки, а обов’язкове суспільне переконання, спущене "згори". Зокрема, перед повномасштабним вторгненням, російських загарбників інструктували щодо розташування колективних могил.

"[До розстрільних списків] мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування", – заявив Буданов.

Він підкреслив, що ці інструкції та настанови окупанти синхронно втілювали у різних регіонах України, куди вдерлися росіяни.

"Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС рф у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва", – підсумував Буданов.

БучаБудановросія окупанти

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