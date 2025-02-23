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ПОЛІТИКА

Буданов: росіяни зрозуміли, що їхні плани на "три дні" провалилися

23 лютого 2025, 18:15
Буданов: росіяни зрозуміли, що їхні плани на
Фото: LIGA.net
Він зазначив, що російські спецслужби отримували хибну інформацію від агентури в Україні.

Військово-політичне керівництво росії зрозуміло, що допустило «страшну помилку», розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Проте кремль не змінив своєї стратегічної мети у війні проти України.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час форуму "Україна. Рік 2025".

За словами Буданова, російське керівництво усвідомило свою помилку через провал роботи розвідки та аналітиків, які базувалися на неправдивих даних. Він зазначив, що російські спецслужби отримували хибну інформацію від агентури в Україні, через що у кремлі були впевнені у швидкому захопленні Києва за три дні та придушенні опору за десять.

"Вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це повний провал їхніх розвідувальних і спеціальних служб", – наголосив керівник ГУР.

Буданов також повідомив, що цього року росія знизила план щодо набору нових військових майже на 100 тисяч осіб. Проте реальне виконання цього плану стане зрозумілим лише з часом.

Водночас рф нарощує виробництво боєприпасів та дронової техніки, зокрема коригованих авіабомб, тоді як темпи виробництва основних видів озброєння залишилися на рівні минулого року або навіть знизилися.

Щодо запасів ракет, за даними ГУР, наприкінці 2024 року росія мала близько 1400 далекобійних ракет різного типу. Серед них – близько 350 крилатих ракет «Калібр», 500 ракет «Онікс», понад 130 «Іскандерів» та понад 400 ракет класу "Х-101". Також у розпорядженні рф залишалося понад 50 аеробалістичних ракет «Кинджал», які запускаються з літаків МіГ-31К.

війнаГУРБудановросія загроза

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