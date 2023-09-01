Буданов розповів про операції зі знищення Зеленського, які готували у росії

Українські спецслужби спрацювали ефективно.

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти кілька разів планували вбити президента Володимира Зеленського.



Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

За його словами, москва кілька разів готувала"певні операції" для знищення українського глави держави.



"Давайте так, кілька разів серйозно вони готували певні операції. Дуже серйозно. Ретельно планували, підготовчі заходи проводили", — сказав Буданов.

Він зазначив, що українські спецслужби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося.

У травні 2022 року Зеленський розповів, що у керівництва України був план дій у разі результативного замаху на життя президента з боку російських окупантів.