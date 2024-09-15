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Буданов розповів про плани рф щодо завершення війни

15 вересня 2024, 11:11
Буданов розповів про плани рф щодо завершення війни
Фото: LIGA.net
"Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою".
росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026 року. 
 
Про це під час зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
 
Це ‒ їхні підрахунки. Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою. Залишаються тоді дві країни: Китай і США. А максимум, на який зможе розраховувати росія ‒ регіональне лідерство, що її не влаштовує”, ‒ зазначив він.
 
Буданов підкреслив, що професійна армія росіян знищена і воюють вони мобілізованими.
 
Тому вони будуть робити все, щоб перемогти”, ‒ додав очільник ГУР.
 
Буданов зауважив, що росіяни розуміють, що в країні є економічний спад, але “зараз це ще не пік”. 
 
Вони прогнозують, що приблизно влітку 2025 року спад економіки унаслідок війни стане дуже відчутної для їхньої країни”, ‒ сказав він.

 

Кирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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