Буданов розповів про плани рф щодо завершення війни
15 вересня 2024, 11:11
Фото: LIGA.net
"Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою".
росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026 року.
Про це під час зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
“Це ‒ їхні підрахунки. Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою. Залишаються тоді дві країни: Китай і США. А максимум, на який зможе розраховувати росія ‒ регіональне лідерство, що її не влаштовує”, ‒ зазначив він.
Буданов підкреслив, що професійна армія росіян знищена і воюють вони мобілізованими.
“Тому вони будуть робити все, щоб перемогти”, ‒ додав очільник ГУР.
Буданов зауважив, що росіяни розуміють, що в країні є економічний спад, але “зараз це ще не пік”.
“Вони прогнозують, що приблизно влітку 2025 року спад економіки унаслідок війни стане дуже відчутної для їхньої країни”, ‒ сказав він.