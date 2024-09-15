Буданов розповів про плани рф щодо завершення війни

"Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою".

росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026 року.

Про це під час зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

“Це ‒ їхні підрахунки. Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою. Залишаються тоді дві країни: Китай і США. А максимум, на який зможе розраховувати росія ‒ регіональне лідерство, що її не влаштовує”, ‒ зазначив він.

Буданов підкреслив, що професійна армія росіян знищена і воюють вони мобілізованими.

“Тому вони будуть робити все, щоб перемогти”, ‒ додав очільник ГУР.