Буданов розповів про замахи на путіна

Головний розвідник країни пояснив, чому росіяни так бояться втратити путіна.

Головне управління розвідки Міноборони України знає про замахи на владіміра путіна. Спроби вбити російського диктатора були, але поки що невдалі.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю nv.ua.

"Спроби вбити путіна були, але, як бачите, поки що невдалі", – розповів головний розвідник країни.

На запитання, чи не є путін такою вже компромісною фігурою для свого оточення та "третейським суддею, який усіх влаштовує", Буданов відповів: "Це не про компроміс уже давно".

Як приклад, очільник ГУР пригадав розповіді своєї бабусі, яка ще застала смерть Йосипа Сталіна: "Вона казала, людям тоді здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності".