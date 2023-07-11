Матеріали:
Теми:

Буданов розповів цікаві деталі бунту Прігожина – Reuters

11 липня 2023, 11:07
Буданов розповів цікаві деталі бунту Прігожина – Reuters
Фото: РБК-Україна
Найманці дійшли до ядерної бази.
 Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина його найманці дійшли до бази "Воронєж-45", де зберігається ядерна зброя російської федерації.

Про це керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів  у коментарі Reuters.

За словами Буданова, "вагнерівці" пішли набагато далі, ніж вважалося раніше. Вони дійшли бази і навіть мали намір отримати "невеликі ядерні пристрої радянських часів", щоб підняти ставки у своєму заколоті.

"Адже якщо ти готовий битися до останнього, то це один з об'єктів, який значно підвищує ставки", - наголосив голова ГУР.

Зазначається, що на базі "Воронєж-45" зберігаються невеликі ядерні пристрої, які можна носити в рюкзаку.

 "Це було одне з ключових місць зберігання цих рюкзаків", - додав головний український розвідник.

Єдиним бар'єром між ПВК і ядерною зброєю, каже Буданов, виявились двері до ядерного сховища:

"Двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не зайшли".З незрозумілих причин найманці відступили і не захопили їх. Підрозділу "вдалося потрапити в зону особливого інтересу, внаслідок чого американці розхвилювалися, оскільки там зберігаються ядерні боєприпаси".

Це нібито спричинило занепокоєння у кремлі й послугувало поштовхом до поспішних переговорів про припинення заколоту ввечері 24 червня за посередництва самопроголошеного білоруського президента олександра лукашенка.

Своєю чергою, чиновники США висловили сумніви щодо цього твердження Буданова.

"Ми не можемо підтвердити цей звіт. У нас не було жодних ознак того, що ядерна зброя чи матеріали були під загрозою", - відповів речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж

Видання пише, що найманці, котрі поїхали в напрямку "Воронєж-45", відірвавшись від головної колони, вступили в перестрілку з російськими військами в першому ж селі, до якого дійшли. Але потім безперешкодно пройшли 90 км і проїхали через центр міста, біля якого розташована військова база.

До слова, згідно з доповіддю вчених ООН, це одне з 12 російських "сховищ національного рівня" для зберігання ядерної зброї. У містечку Талова колону атакував гелікоптер, який збили.

Будановвійна в Україніросія окупантибунт прігожина

Останні матеріали

Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Cуспільство
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 липня 2023, 08:48
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Cуспільство
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 15:38
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 липня 2023, 12:43
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Технології
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 01:28
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Cуспільство
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Переклад iPress – 07 липня 2023, 11:21
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Політика
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Переклад iPress – 07 липня 2023, 08:21
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
Політика
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
06 липня 2023, 17:02
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється