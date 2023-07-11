Буданов розповів цікаві деталі бунту Прігожина – Reuters

Найманці дійшли до ядерної бази.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина його найманці дійшли до бази "Воронєж-45", де зберігається ядерна зброя російської федерації.

Про це керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів у коментарі Reuters.

За словами Буданова, "вагнерівці" пішли набагато далі, ніж вважалося раніше. Вони дійшли бази і навіть мали намір отримати "невеликі ядерні пристрої радянських часів", щоб підняти ставки у своєму заколоті.

"Адже якщо ти готовий битися до останнього, то це один з об'єктів, який значно підвищує ставки", - наголосив голова ГУР.

Зазначається, що на базі "Воронєж-45" зберігаються невеликі ядерні пристрої, які можна носити в рюкзаку.

"Це було одне з ключових місць зберігання цих рюкзаків", - додав головний український розвідник.

Єдиним бар'єром між ПВК і ядерною зброєю, каже Буданов, виявились двері до ядерного сховища:

"Двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не зайшли".З незрозумілих причин найманці відступили і не захопили їх. Підрозділу "вдалося потрапити в зону особливого інтересу, внаслідок чого американці розхвилювалися, оскільки там зберігаються ядерні боєприпаси".

Це нібито спричинило занепокоєння у кремлі й послугувало поштовхом до поспішних переговорів про припинення заколоту ввечері 24 червня за посередництва самопроголошеного білоруського президента олександра лукашенка.

Своєю чергою, чиновники США висловили сумніви щодо цього твердження Буданова.

"Ми не можемо підтвердити цей звіт. У нас не було жодних ознак того, що ядерна зброя чи матеріали були під загрозою", - відповів речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж

Видання пише, що найманці, котрі поїхали в напрямку "Воронєж-45", відірвавшись від головної колони, вступили в перестрілку з російськими військами в першому ж селі, до якого дійшли. Але потім безперешкодно пройшли 90 км і проїхали через центр міста, біля якого розташована військова база.

До слова, згідно з доповіддю вчених ООН, це одне з 12 російських "сховищ національного рівня" для зберігання ядерної зброї. У містечку Талова колону атакував гелікоптер, який збили.