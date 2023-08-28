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Буданов розповів, як Україна стежить за армією рф в Криму

28 серпня 2023, 19:25
Буданов розповів, як Україна стежить за армією рф в Криму
Фото: РБК-Україна
За його словами, Україна не має проблем із космічною розвідкою.

ГУР через супутник може стежити за російською армією у Криму. Є невеликі проблеми зі швидкістю отримання інформації, але загалом українські розвідники мають картинку того, що відбувається.

Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє "Крим. Реалії".

"Є проблеми у швидкості отримання інформації. Це технічний процес. Так, хотілося б, як у фільмах: щоб там подивився – а давай ліворуч, праворуч. Так може дозволити собі кілька країн світу. На жаль, поки що ми такого не можемо. Але подивитися на те, що відбувається зараз – це для нас не проблема", – зазначив керівник ГУР.

Будановвійна в Україніросія окупантирозвіддані

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