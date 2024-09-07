Буданов спрогнозував, коли російська економіка відчує болючі наслідки війни

Глава ГУР МО зазначив, що ресурси не нескінченні.

російська федерація відчує на собі наслідки війни проти України, адже вона воює власним коштом і зазнає великих втрат.

Про це в інтерв'ю "Радіо Хартія" сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"росія не безболісно перевела свою економіку на військові рейки, але певним чином їм це вдалося зробити. Але тут включається аспект подієвості. У них є певний обсяг ресурсів. Він може збільшитися на якусь величину, якщо нічого не відбувається, але якщо йде війна, то в ресурсному питанні завжди буде мінус", - зазначив Буданов.

За його словами, російська економіка відчує всі світові події вже наступного року.

"За нашими розрахунками, це відчуття прийде влітку 2025 року, але це не крах. Це період, коли фінансово-економічні втрати матимуть більш-менш серйозний вплив. Це не поставить росію на коліна, але вони почнуть замислюватися над своїми наступними кроками", - підсумував глава української розвідки.