Буданов спрогнозував, що робитиме росія, якщо захопить Україну

Очільник розвідки пояснив, що рф бачить себе імперією у складі з країнами Варшавського блоку і це завдання мінімум.

В разі захоплення росією України, наступною під агресію рф підпаде Польща, а за нею інші країни Варшавського блоку.

Про це під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

"рф не бачить себе федерацією. Вона бачить себе імперією. В їх розумінні, імперія , до якої нинішнє керівництво рф схиляється, це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору. І нікуди це не подінеться, якщо буде найгірший варіант", - каже Буданов, прогнозуючи наступні дії кремля в разі програшу України.