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Буданов спрогнозував, що робитиме росія, якщо захопить Україну

25 лютого 2025, 17:33
Буданов спрогнозував, що робитиме росія, якщо захопить Україну
Фото: LIGA.net
Очільник розвідки пояснив, що рф бачить себе імперією у складі з країнами Варшавського блоку і це завдання мінімум.
В разі захоплення росією України, наступною під агресію рф підпаде Польща, а за нею інші країни Варшавського блоку.
 
Про це під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.
 
"рф не бачить себе федерацією. Вона бачить себе імперією. В їх розумінні, імперія , до якої нинішнє керівництво рф схиляється, це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору. І нікуди це не подінеться, якщо буде найгірший варіант", - каже Буданов, прогнозуючи наступні дії кремля в разі програшу України.
 
За його словами, доєднання територій країн Варшавського блоку – це "завдання мінімум" для країни-агресорки, якщо  утворюється імперія.
 
"Нас не буде, Польща – наступна. Я вам прямо це кажу і не треба цього боятися, треба усвідомлювати. Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія. Всі. Віджим назад", - зазначив Буданов.

 

Кирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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