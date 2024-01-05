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ПОЛІТИКА

Буданов відреагував на чутки про можливу загибель Гєрасімова в Криму

05 січня 2024, 21:04
Буданов відреагував на чутки про можливу загибель Гєрасімова в Криму
Фото: РБК-УКРАЇНА
Раніше українські військові завдали низку ударів по російських військових об'єктах на території окупованого півострова.

Після ударів ЗСУ по військових об'єктах в окупованому Криму з'явилася інформація про можливу загибель начальника Генштабу зсрф Валєрія Гєрасімова. Однак українська розвідка не має у своєму розпорядженні підтверджень цієї інформації.

Про це повідомляє начальник ГУР Міноборони України Кирило Будановав в ефірі національного телемарафону.

Раніше українські військові завдали низку ударів по російських військових об'єктах на території окупованого Криму.

Пізніше в мережі почала з'являтися інформація про те, що внаслідок цього міг постраждати або навіть загинути начальник Генштабу збройних сил російської федерації Валєрій Гєрасімов. 

Кирило Буданов пояснив, що в нього немає підтверджувальної інформації з приводу цього.

Валєрій Гєрасімов - радянський і російський воєначальник. Начальник Генерального штабу збройних сил російської федерації, перший заступник міністра оборони російської федерації з 9 листопада 2012 року, член Ради безпеки російської федерації. Генерал армії.

З 11 січня 2023 року - командувач угруповання російських військ, які ведуть війну проти України.

ЗСУ раніше нібито хотіли ліквідувати Гєрасімова.

У травні 2022 року американські чиновники підтверджували, що начальник Генштабу зсрф Валєрій Гєрасімов був в Ізюмі. Він приїжджав, щоб "змінити курс" війни, оскільки росія загальмувала наступ.

Уже в грудні з'явилася новина, що США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу рф, коли він приїхав у зону бойових дій.

Нагадаємо, вчора, 4 січня, у Криму пролунала низка вибухів. У мережі публікували фото та відео, на яких можна побачити, що на півострові були "прильоти".

КримБуданов

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