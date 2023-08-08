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Буданов відвідав Болгарію, де зустрівся з міністром оборони

08 серпня 2023, 20:55
Буданов відвідав Болгарію, де зустрівся з міністром оборони
Фото: gur.mi.gov.ua
Водночас точно не відомо, коли саме відбувся візит Буданова в Болгарію.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав Болгарію. Зокрема, він провів зустріч з міністром оборони Тодором Тагарєвим.

Про це повідомляє BGNES.

Як зазначають у виданні, окрім глави Міноборони, Буданов також поспілкувався і з директором Служби військової розвідки Болгарії генералом Венеліном Венєвим.

За інформацією журналістів, під час зустрічей було обговорено стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми.

Болгарською стороною також було порушено питання сайту "Миротворець", який раніше критикував президент країни Румен Радєв. Його прояснили.

"Обидві сторони дали високу оцінку зустрічам, що відбулися. Крім того, було підкреслено продуктивність переговорів і висловлено задоволення рівнем співпраці", - уточнює видання.

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