Буданов заявив про ймовірне посилення атаки безпілотників по російських об'єктах
Найближчим часом атаки на російську інфраструктуру можуть посилитися. Українські сили мають план, до якого включено всі основні об'єкти критичної й військової інфраструктури ворога.
Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.
Зазначається, що Україна посилила атаки по цілях вглиб території росії — вибухи стаються на об'єктах за межами великих міст далеко від українського кордону.
російська влада стверджує, що з нового року вона запобігла десяткам українських безпілотників і ракетних атак.
Водночас не підтверджуючи причетність України до них очільник ГУР сказав, що такі операції "цілком можливі".
"Гіпотетично, існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури і об'єкти військової інфраструктури рф", — сказав Буданов.
За його словами, тепер російське цивільне населення нарешті "бачить реальну картину війни".
"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик і так далі. Це все вигідно", — зауважив розвідник.