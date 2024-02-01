Буданов заявив про ймовірне посилення атаки безпілотників по російських об'єктах

Вибухи вже стаються на об'єктах за межами великих міст далеко від українського кордону.

Найближчим часом атаки на російську інфраструктуру можуть посилитися. Українські сили мають план, до якого включено всі основні об'єкти критичної й військової інфраструктури ворога.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.

Зазначається, що Україна посилила атаки по цілях вглиб території росії — вибухи стаються на об'єктах за межами великих міст далеко від українського кордону.

російська влада стверджує, що з нового року вона запобігла десяткам українських безпілотників і ракетних атак.

Водночас не підтверджуючи причетність України до них очільник ГУР сказав, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично, існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури і об'єкти військової інфраструктури рф", — сказав Буданов.

За його словами, тепер російське цивільне населення нарешті "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик і так далі. Це все вигідно", — зауважив розвідник.