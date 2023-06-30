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ПОЛІТИКА

Буданов заявив, що ФСБ росії отримала завдання вбити Прігожина

30 червня 2023, 12:08
Буданов заявив, що ФСБ росії отримала завдання вбити Прігожина
Фото: LIGA.net
Глава розвідки зауважив, що коли у росії був путч - у нього був "чудовий настрій". Та він додав, що у ГУР МО давно знали про наміри Прігожина.

ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина. Це сталося після того, як він спробував влаштувати збройний заколот в росії.

Про це заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

"Ми знаємо, що завдання вбити Прігожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже", - заявив Буданов.

При цьому він наголосив - так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими.

"Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", - сказав Буданов.

Описуючи власні відчуття від новини про початок бунту Прігожина, керівник ГУР акцентував, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині росії, корисні для України. Буданов підтвердив, що про наміри здійснити подібні дії всередині рф для української воєнної розвідки було відомо давно.

"Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну росії проти України - ред.), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода Військово-космічним силам рф", - звернув увагу Буданов.

Водночас, за його словами, "вагнерівці" вже не представлятимуть загрозу для України.

"Ми не очікуємо появи ПВК "Вагнера" в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий. Оскільки ці найманці проявили себе більш потужною бойовою силою, на відміну від регулярної армії держави-агресора", - додав Буданов.

Також він уточнив, що внаслідок короткого бунту Прігожина було знищено 8 російських військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака ІЛ-22 М.

Нагадаємо, що 24 червня вранці власник ПВК "Вагнера" Євген Прігожин разом зі своїми найманцями влаштував заколот в росії.

Він звинуватив главу Міноборони рф Сергія Шойгу, з яким має тривалу ворожнечу, в навмисному ударі по "вагнерівцях" і оголосив так званий "марш справедливості". Прігожин заявляв, що дістанеться москви і "розбереться" не тільки із Шойгу, а й головою Генштабу рф Валерієм Гєрасімовим.

Однак його заколот тривав не так довго. Вже до вечора Прігожин, найманці якого дісталися до Ростова, Воронежа і Московської області, розвернув їх у зворотному напрямку, а згодом втік до білорусі.

війнаБудановзаколот прігожина

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