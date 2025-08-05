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Буданов зізнався, чому чоловіків вербувати легше, ніж жінок

05 серпня 2025, 17:31
Буданов зізнався, чому чоловіків вербувати легше, ніж жінок
Фото: LIGA.net
За його словами, коли треба завербувати людину, то шукають вразливості, через які до неї можна підступитися.
Спецслужбам легше вербувати агентів низового рівня серед чоловіків, тому що жінки від природи є хитрішими і швидше розуміють, що відбувається.
 
Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA.
 
"Є велика різниця вербувати віддалено чи вживу. Обидва способи використовуються. І через технічні засоби все частіше відбувається вербування. Через те, що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що її вербують, бо в їх розумінні це більш безпечно, але це більший ризик для оперативника, який це робить, бо більше шансів, що ти попадеш в оперативну гру. Проте це зараз розвивається повсюдно", - зазначив Буданов.
 
Він також повідомив, що чоловіків легше вербувати.
 
"Жінки від природи більш хитрі і швидше розуміють, що відбувається. Набагато швидше", - сказав керівник ГУР. 
 
За його словами, коли треба завербувати людину, то шукають вразливості, через які до неї можна підступитися.
 
"Якщо в людини є серйозні проблеми, то він потенційний клієнт під вербування. Це стандартна практика. Особливо якщо людина шукає гроші. Ігроман це взагалі те, що треба. Ігромани це просто клондайк для вербувальної роботи", - наголосив Буданов.
 
Він зазначив, що всі люди прекрасно усвідомлюють, що їх вербують. За його словами, основним методом вербування підлітків є матеріальна зацікавленість.
 
"Ми всі завжди так працювали. Давайте прямо скажемо, що це далеко не ноу-хау. Це було завжди. Кошти. Що підлітку потрібно? Красиво погуляти, "повисіти", з подружкою кудись сходити, хочеться айфон купити, який досить дорогий", - додав він. 
 
Буданов зазначає, що коли йдеться про вербування на ворожій території, то агент має корегувати свої дії зі своїм керівником.  
 
Він також розповів, що відсоток жінок як в оперативних, так і в боєвих підрозділах, хоч тут трохи повільніше, значно збільшується.
 
"І ця тенденція триває досить довго. Гендерні питання в нас в гарному сенсі існують. В нас великий відсоток жінок служить – біля півтори тисячі. З 2020 року спостерігаю, що при вступних іспитах в нашу академію всі перші місця за рейтингом беруть жінки. Це тенденція. Чоловіки дрібнішають, а жінки кудись вперед рухаються", - сказав керівник ГУР.

 

Кирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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