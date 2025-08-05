Буданов зізнався, чому чоловіків вербувати легше, ніж жінок

За його словами, коли треба завербувати людину, то шукають вразливості, через які до неї можна підступитися.

Спецслужбам легше вербувати агентів низового рівня серед чоловіків, тому що жінки від природи є хитрішими і швидше розуміють, що відбувається.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA.

"Є велика різниця вербувати віддалено чи вживу. Обидва способи використовуються. І через технічні засоби все частіше відбувається вербування. Через те, що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що її вербують, бо в їх розумінні це більш безпечно, але це більший ризик для оперативника, який це робить, бо більше шансів, що ти попадеш в оперативну гру. Проте це зараз розвивається повсюдно", - зазначив Буданов.

Він також повідомив, що чоловіків легше вербувати.