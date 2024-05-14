Буданов зробив тривожну заяву про наступ рф на Харківщину – NYT

За його словами, усі резерви ГУР були вичерпані.

росія розмістила невеликі штурмові підрозділи поблизу Сумської області на тлі наступу на Харківщині. Україна не має резервів для перекидання на ці напрямки.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі New York Times.

За його словами, росія намагається відволікти українські сили з інших ділянок лінії фронту.

За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

"Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає", - сказав Буданов.