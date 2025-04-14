Будапешт блокуватиме військову місію ЄС в Україні – МЗС Угорщини

Угощина не підтримує санкції щодо енергоімпорту з росії.

Міністр закордонних справ Угорщини за підсумками зустрічі дипломатів Євросоюзу в Люксембурзі розповів про низку ініціатив щодо України, які Будапешт має намір блокувати.

Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції після сьогоднішнього засідання глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

Угорщина виступає проти проведення навчальних військових місій ЄС на території України, а також Будапешт не підтримує санкції щодо енергоімпорту з росії.

"Вони хочуть скликати неформальну зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Україні в травні. Насамперед, вони хочуть збільшити вартість допомоги зброєю Україні до 40 мільярдів євро цього року, з яких найшвидше та найпершими будуть відправлені Україні 2 мільйони боєприпасів, які наразі готуються на осінь. Нині ведеться вся підготовча робота, тому що поки що вони можуть зробити це тільки на добровільній основі, завдяки попередній відмові Угорщини", - заявив Сійярто.

Міністр підкреслив, що це не механізм обов'язкових платежів. Країни надаватимуть допомогу Україні тільки за бажанням.

Загалом Угорщина проти:

- розміщення військових інструкторів та радників ЄС на території України, навіть з метою навчальної місії;

- не підтримає санкції проти атомної галузі рф та закупівлі російських енергоносіїв;

- Угорщина не надасть жодного форинта на допомогу Україні;

Також Будапешт використає право вето, якщо Брюссель наполягатиме на швидкому приєднанні Києва до ЄС.

Глава МЗС Угорщини додав, що лідери країн ЄС хочуть відправити військових радників для навчання українських солдатів. Він заявив, що Будапешт проти того, щоб подібні місії проводилися на території України.

"Угорщина дистанціювалася від цієї місії, але це було фундаментальною умовою, що така місія, яка діє винятково за межами України, не повинна здійснюватися на території України військовими інструкторами ЄС. Для нас це червона лінія, і в жодному разі це не може бути реалізовано на території України, і ми не хочемо, щоб Європейський Союз спрямовував військових інструкторів або військових радників до Києва, тому що це несе в собі серйозний ризик подальшої ескалації війни в бік Європи", - сказав Сійярто.

Ще він нагадав, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вимагав запровадити санкції на закупівлі енергоносіїв у росії та ядерну промисловість.

Сійярто також підкреслив, що його країна виступає проти цього.

"Ми це не підтримаємо, тому що Євросоюз відстає на кілька годин, а американці ведуть прямі переговори з росіянами, президент США і президент росії розмовляють один з одним телефоном, їхні головні представники їздять до столиць один одного", - пояснив він.