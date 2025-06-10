Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів – Зеленський

Україна ще до великої війни зупинила незаконне розповсюдження паспортів на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній шпигунський скандал з викриттям агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті і заявив, що Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів.

Про це президент розповів в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

“Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів. Ми зупинили незаконне розповсюдження закарпатських паспортів ще до війни. Більшість справ ми розглядали тихо, між собою. Чому ми оприлюднили нинішню справу? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих Угорською військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але у нас дійсно є все. Також те, як KNBSZ платила своєму агенту. Ми все задокументували”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що угорська мережа будувалася з 2021 року, а питання, пов'язані з військовими справами, ставилися у 2024-25 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня цього року.

“Чому потрібно було шукати наші вразливості в українсько-угорському прикордонному регіоні? Чому угорці хотіли отримати інформацію про те, де ми там розгорнули зенітно-ракетну систему С-300? Бо це їх цікавило. У них також були конкретні запитання в телефонах – у нас вони теж є; в одинадцяти пунктах вони, серед іншого, запитували, що скажуть жителі Закарпаття про присутність угорських миротворців. І де розміщені наші різні військові частини. Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо він цього не хоче, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи просили вони угорців збирати дані про такі речі. Вони сказали, що ні. Я президент країни, яка воює – як би ви відреагували на моєму місці? Я не звинувачую Віктора, я звинувачую KNBSZ”, – сказав Зеленський.